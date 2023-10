“Se le pelaron las rodillas de tanto arrodillarse a Hamás”: la pulla de Pastrana sobre la caída de Petro

El presidente Petro compartió en la mañana de este miércoles una fotografía de su rodilla derecha, que se veía aporreada y con un raspón . Según dijo el mandatario, tuvo una caída mientras estaba en Cartagena que lo obligó a ausentarse de la agenda de la Presidencia porque no se sentía bien.

“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó”, detalló el jefe de Estado, justificando por qué no llegó al evento que tenía programado en ese departamento para la tarde del martes 17 de octubre.