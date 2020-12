Confidenciales Se quedó Carrasquilla y ahora tendrá que empujar una dura reforma tributaria

La reforma tributaria anunciada por el Gobierno va a ser dura, y todo indica que la va a presentar el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Se pensaba que si era derrotado en su aspiración a ser gerente del Banco de la República, se iría a Washington como el número dos del BID. No obstante, Mauricio Claver-Carone, nuevo presidente del BID, le dio esa posición a la hondureña Reina Mejía. Eso no habla mucho de la gratitud del norteamericano Claver, a quien Duque apoyó en medio de fuertes críticas tanto en Colombia como en el exterior. El pronóstico sobre la impopular reforma que ahora le tocaría a Carrasquilla ferrocarrilear en el Congreso es que el grueso pasará, pues la situación económica del país creada por la pandemia no deja alternativa.