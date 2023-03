Confidenciales Senador Carlos Meisel aseguró que fondos que se proponen en el PND le quitarían juego a los entes territoriales

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguró en medio del debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el Gobierno, que encontró que en el tema de los distintos fondos que se plantean en el proyecto para distintos sectores se estaría priorizando el centralismo y se le dejaría poca maniobra a los entes territoriales, es decir, alcaldes y gobernadores.

“Estoy viendo con mucha preocupación que no solo son nuevos fondos, sino las funciones que se le dan a cada uno de estos fondos sacan del juego a los entes territoriales en Colombia”, aseguró el senador del Centro Democrático.

#C_Económicas | El senador @carlosmeiselv dijo: “Con preocupación veo que no sólo hay un número nuevo de fondos, sino que las funciones que se le dan a cada uno de estos fondos sacan del juego a los entes territoriales en Colombia”. #PlanNacionalDeDesarrollo pic.twitter.com/n6S0gFUC1s — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 22, 2023

Meisel cuestionó porque eso sería una contradicción de lo que el gobierno de Petro prometió en campaña a lo que se presentó. “Este Gobierno en las regiones de Colombia hablaba con ímpetu sobre una intención de profundizar la descentralización en este país, de profundizar la autonomía regional”, aseguró Meisel en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, sin embargo, considera que eso no se estaría cumpliendo.

Aclaró que no está defendiendo a ningún alcalde, pero que considera que esos giros directos no van a fortalecer la descentralización en la estructura administrativa del Estado y en cambio incentivarán más el centralismo, afectando la regiones.

El senador también hizo otras críticas a la iniciativa, por ejemplo, alertó que se podrían ver afectadas las minorías y grupos étnicos. “Este PND deja unas bases muy peligrosas para el cumplimiento del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. En todo el articulado este PND le niega posibilidades a ese ciudadano que se considera mestizo, que no tiene por qué verlo de una manera distinta, hombre o mujer, así no más. Este es un PND que valora a ese ciudadano en una categoría inferior al resto. Me preocupa la igualdad de los derechos y el ordenamiento jurídico, tiene que vernos a todos igual”, afirmó el senador uribista.

Meisel señaló que esa es una de las razones por las que desde el Centro Democrático, con el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, quieren hacer una consulta popular para conocer qué opina la ciudadanía de las reformas. “Las encuestas nos dicen que la favorabilidad del Gobierno no está como empezó y que los ciudadanos no se sienten representados”, reclamó Meisel.