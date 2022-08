Confidenciales Senadora María Fernanda Cabal explica por qué no firmó el proyecto para bajar salario de congresistas

El senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández publicó este miércoles el listado de los congresistas que no firmaron su proyecto para reducir el salario de los parlamentarios a solo 25 salarios mínimos por medio de la eliminación de la prima especial de servicios.

El senador de la Alianza Verde logró un fuerte impacto mediático que obligó a muchos congresistas –incluso aquellos que no estaban de acuerdo– a firmar el proyecto de ley.

Una de las que aparece en el listado de quienes no apoyan la iniciativa es la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien no tardó en salir a explicar los motivos por los cuales no firmó el proyecto.

Cabal aseguró que no se opone a la reducción del salario de los parlamentarios y que por ello apoya un proyecto “mejor” radicado por la senadora Paloma Valencia que no solo disminuye la remuneración de los congresistas, sino de todos los altos funcionarios del Estado.

“La senadora @PalomaValenciaL tiene una mejor iniciativa, que no solamente reduce el salario de los congresistas de manera efectiva, sino el de todos los altos funcionarios del Estado. Por eso no firmamos el proyecto del senador Jota Pe”, indicó la senadora del Centro Democrático.

La misma aclaración la hizo la senadora Paloma Valencia, quien explicó que la iniciativa radicada por el Centro Democrático es “superior en todos los sentidos”.

“Los invitamos a que nos acompañen en la iniciativa del impuesto solidario a los altos salarios del Estado; es la única manera legal y efectiva de bajar los salarios para este período”, indicó Valencia.

La iniciativa del uribismo lo que busca es establecer un impuesto del 20 % al salario de todos los altos funcionarios del Estado, lo que redundaría en una reducción de la remuneración de cerca de 7 millones en la remuneración que reciben actualmente los parlamentarios.