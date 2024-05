Senadora Martha Peralta aclara polémica por supuesto Rolex que llevaba puesto en el Congreso: “¿Cuánto dan por él?”

Les presento mi "Rolex" de 39 mil dólares 😂😂. Así actúa la "oposición inteligente", se inventaron que yo tenía un Rolex de 39 mil dólares para causar indignación 😂. Atacan con mentiras porque con argumentos serios no pueden. Vendo mi "Rolex" ¿Cuánto me dan ustedes? 😂 pic.twitter.com/EIIneC5wMo

“Es absurdo hasta el nivel tan bajo al que llegan. Cómo me visto, mi físico y qué apariencia tengo, pero, ¿saben qué? No me van a distraer. Voy a seguir trabajando concentrada en la gestión por los colombianos”, dijo.