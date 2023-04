Confidenciales “Señor fiscal Francisco Barbosa, salve usted la patria”: Juan Espinal del Centro Democrático

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, dijo este viernes 31 de marzo que el fiscal general, Francisco Barbosa, se ha convertido en el muro de contención de los colombianos ante los cambios legislativos que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro y que, a su juicio, ”al parecer, están dirigidos a darle cumplimento al tal ‘Pacto de la Picota’ que no es más que favorecer al ELN, al Clan del Golfo y a los demás grupos al margen de la Ley”.

“Es el fiscal Barbosa la muestra de la efectividad del sistema de frenos y contrapesos del Estado Social de Derecho, aunque eso moleste al Gobierno socialista de turno”, destacó en una columna de opinión que escribe el antioqueño y pública en las redes sociales del Centro Democrático.

Espinal destacó algunos pronunciamientos del fiscal, entre ellos, el que hizo frente a la Ley de Sometimiento del ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuando aseguró que “será una operación de lavado de activos”.

“Fiscal Barbosa, usted no está solo, es usted el muro de contención que necesitamos para salvar la libertad de los 50 millones de colombianos y la estabilidad Constitucional, no permita que corramos la misma suerte de nuestros hermanos venezolanos y que Colombia no se convierta en un narco- Estado”, expresó Espinal.

El congresista publicó la columna de opinión en un momento de máxima tensión entre el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro.