Confidenciales Tomás Uribe: ¿cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático?

Continúan los ecos de la entrevista de SEMANA con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, en la que descartó ser candidato presidencial e incluso incursionar en la política: “Soy un empresario, es lo que me gusta hacer, es lo que sé hacer y lo que llevo haciendo junto con mi hermano en los últimos 20 años. No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura”. Sin embargo, desde el Centro Democrático le pedirán que encabece la lista de esa colectividad al Senado en 2022.

“Tomas Uribe ha dicho que no quiere ser candidato a la Presidencia, incluso también lo ha dicho el presidente Uribe, pero sí es importante que Tomás Uribe esté en la baraja de candidatos, por lo menos encabezando una lista al Senado del Centro Democrático”, dijo el congresista Ciro Ramírez. Agregó que “eso le daría una oportunidad para que lidere este partido en el Congreso de la República y también un joven empresario es lo que se necesita en la política. Esa experiencia ejecutiva, esa experiencia en el sector privado le aportaría mucho al ejercicio del legislativo”