Un computador, pieza clave para esclarecer el crimen del fiscal Marcelo Pecci

Un computador se convirtió en la prueba reina que podría llevar a la Justicia a conocer los nombres de los autores intelectuales del crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Barú, Cartagena.

Uno de los implicados está en negociación con las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y asegura que en el portátil están consignados los pagos y las transacciones financieras para el grupo de sicarios que terminó con la vida de Pecci. El implicado ha dicho que el computador se encuentra en un lugar seguro y está dispuesto a entregarlo a cambio de beneficios judiciales y garantías de seguridad.

Tal y como están las cosas, el desenlace del caso Pecci podría darse en poco tiempo. Por este asesinato se habló inicialmente de un pago de 1.500 millones de pesos, pero, según los registros de las autoridades, la cifra es más alta.