¿Un favor de Iván Name a Gustavo Petro?

Tras el más reciente discurso de Petro, en el que cuestionó a los medios, al CNE y afirmó sin pruebas que hay un plan para asesinarlo o tumbarlo en los próximos tres meses, congresistas independientes insistieron en la necesidad de que el país conozca el estado de salud físico y mental del presidente. En el caso de Petro, tras sus inexplicables ausencias en eventos públicos, Cambio Radical y el Centro Democrático radicaron una proposición que el entonces presidente del Senado Iván Name nunca tramitó. “Considero inconveniente someter al presidente a ese tipo de revisiones y exámenes porque no hay motivos que generen esa instancia médica”, le dijo a SEMANA en su momento. Los más suspicaces se preguntan si, probablemente, ese habría sido otro favor de Name al Gobierno. El senador es señalado de haber recibido 3.000 millones de pesos en el escándalo de la UNGRD.