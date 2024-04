“Vergüenza absoluta”: dura crítica tras apoyo de los liberales a la reforma pensional

En otro mensaje Briceño arremetió contra el expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo. “Cuando Cesar Gaviria y el Partido Liberal digan que no votará algún proyecto de ley, lo que realmente está diciendo es que el Partido Liberal no votará ese proyecto de ley hasta que no le den más mermelada. Comprobado nuevamente hoy con la reforma pensional”, subrayó.