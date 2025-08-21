En medio de un debate de precandidatos presidenciales en el congreso de Anato, la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo, Vicky Dávila le recordó al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que cuando ocupaba ese cargo en el Gobierno de Juan Manuel Santos subió la renta a ese sector.

“No se le olvide, Mauricio, que usted le subió la renta al sector en la reforma tributaria de Santos. No se les olvide. Como candidato cambió”, aseguró Dávila, quien aclaró que hacía el comentario de forma respetuosa por su contendor.

