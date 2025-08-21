Confidenciales
Vicky Dávila recordó que Mauricio Cárdenas subió la renta a los empresarios de turismo cuando era ministro de Juan Manuel Santos
El economista respondió que en ese cargo creó otros incentivos.
En medio de un debate de precandidatos presidenciales en el congreso de Anato, la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo, Vicky Dávila le recordó al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que cuando ocupaba ese cargo en el Gobierno de Juan Manuel Santos subió la renta a ese sector.
“No se le olvide, Mauricio, que usted le subió la renta al sector en la reforma tributaria de Santos. No se les olvide. Como candidato cambió”, aseguró Dávila, quien aclaró que hacía el comentario de forma respetuosa por su contendor.
Por su parte, Cárdenas respondió que él dejó el impuesto de renta en el 33 %, mientras que hoy está en el 35 %. “Fui el que creó los incentivos tributarios para crear hoteles en ciudades intermedias, y algo muy importante, fui el que eliminó parafiscales, con eso se redujo la informalidad y estoy listo para seguir trabajando con política tributaria para crear los incentivos tributarios para el desarrollo de una industria”, afirmó el exministro.