Coronavirus y visones: cuando la muerte se viste con pieles

Las imágenes procedentes de Dinamarca son duras. Muestran cómo se gasean y se entierran millones de visones. Y esta matanza masiva de animales no es nueva ni se trata de un hecho aislado. Ya sea por la gripe aviar, la peste porcina o la fiebre aftosa, para atajar una pandemia, se han sacrificado millones de pollos, terneros y cerdos. Ahora también visones.

Duras condiciones de vida



Visones en una granja danesa. Foto: Mads Claus Rasmussen / Reuters vía DW.

Hacer llevadero lo intolerable

contrasentido



Los visones son animales semiacuáticos. Cuando están en libertad, se cobijan en escondrijos en el suelo y los árboles. Foto: M. Wolke vía DW.

. ¿No está justificada esta acción radical dada la actual situación?Los medios parecen amplificar esta opinión yMette Frederiksen, la jefa de Gobierno danesa, lucha por contener las lágrimas ante las cámaras mientras habla de la tragedia de los visones.Durante mucho tiempo, Dinamarca fue uno de los más grandes exportadores de piel de visón. Pero el Gobierno ordenó el sacrificio preventivo de todos los visones.No solo Mette Frederiksen está conmocionada por lo sucedido, también lo está Edmund Haferbeck, pero las razones no podrían ser más diferentes,Haferbeck dirige el departamento científico y legal de la organización por los derechos de los animales PETA, además es ingeniero agrónomo y realizó su tesis doctoral sobre la cría de visones. En el marco de su trabajo doctoral, visitó granjas peleteras en Alemania. "Entonces,, dice Haferbeck., prosigue Haferbeck. Al igual que sucede con otros negocios de cría intensiva de animales, la crianza de animales peleteros plantea enormes problemas medioambientales. L"Estos animales muestran peculiaridades de comportamiento y se mueven permanentemente en círculo", continúa Haferbeck. Jana Zschille, bióloga y zoóloga forestal de la Universidad Técnica de Dresde, también ha visitado granjas de visones y confirma las impresiones de Haferbeck. También ella hizo su tesis doctoral sobre visones, pero sobre los que viven en libertad en el estado federado alemán de Mecklemburgo-Antepomerania. Zschille sabe por eso muy bien qué necesitan los visones para vivir y, definitivamente, no es una jaula pequeña., explica Zschille.Según Kopenhagen Fur, desde hace tiempo está bajando la producción de pieles de visón, pero la demanda global de piel ha aumentado. De acuerdo con datos de la ONU,Las razones para continuar con la cría de visones, a pesar de la tortura aninal, son de índole económica.En realidad, a muy poca gente le divierte matar animales, aunque sea para conseguir alimento o abrigo. Los psicólogos dicen que l. El psicólogo social Benjamin Bluttlar, de la Universidad de Tréveris, investiga esta paradoja. Para superar esteentre no querer matar animales, pero hacerlo por diferentes razones, la gente utiliza diversas estrategias.dice Buttlar. Según el psicólogo,Así se puede dar buena cuenta del bife sobre la mesa, mientras el perro duerme en su cama.La Asociación alemana de Pieles de Animales dijo a DW que "estos animales proporcionan un material natural y sostenible, que tiene ventajas notables sobre el material plástico basado en el petróleo, que se utiliza un día y al siguiente se tira a la basura, contaminando gravemente el medioambiente".Pero hay preguntas que quedan sin contestación, comoPor otro lado, otra estrategia de racionalización tiene que ver con la frecuencia del uso que se da al producto animal. Como hay poca gente que lleve pieles, pero mucha que come carne, el visón tiene ventaja sobre terneros y los cerdos.