El día sin IVA en Colombia ha sido tema de debate en el país y una de las críticas más grandes para el gobierno nacional. Los desórdenes presentados en los diferentes almacenes de cadena dejaron al descubierto que Colombia no está preparada para estas jornadas, menos cuando aún no se llega al pico de la pandemia y se registran 80.599 contagios por coronavirus.

En Semana Noticias, Alexander López, senador del Polo Democrático quien está en contra de esta medida y Ciro Ramírez, congresista del Centro Democrático que apoya las rebajas del 19% en el comercio, debatieron sobre las próximas jornadas programadas para el 3 y 19 de julio. López ha liderado la solicitud al Gobierno nacional de aplazar estas iniciativas debido al riesgo que genera en los ciudadanos salir a comprar a las calles, por eso presentó una propuesta en la plenaria del Senado para eliminar las jornadas del día sin IVA.

"La propuesta del día sin IVA es absurda y contradice los mensajes diarios de ‘quédate en casa‘ o las peticiones de confinamiento. Más de 50 senadores nos reunimos y planteamos una discusión de suspender estos días. Colombia apenas está enfrentando el problema del covid- 19, no hemos llegado al pico más alto de la tragedia mundial y este tipo de iniciativas no ayudan a la salud pública ni a la economía". Agregó, además, que la situación se vuelve más grave porque no hay cultura ciudadana.

Ciro Ramírez, en cambio, no está de acuerdo con suspender estas jornadas. Explicó que la del 3 de julio ya no se puede aplazar por ley, pues el decreto del 21 de mayo lo impide, pero propuso los meses de septiembre, octubre o incluso diciembre para las próximas. "Para correr la fecha del 3 hay que mirar la viabilidad de modificar el decreto de Ley del 21 de mayo, es decir que alcaldes y administradores tuvieron más de un mes para prepararse de cara a estas jornadas. Ese día debe ser para corregir los desórdenes y errores del 19 de junio, también para fortalecer la venta de manera electrónica, como se hará en Barranquilla "

Sobre los beneficios económicos para el país, Ciro Ramírez argumentó que fue un oxígeno porque se vendieron 5 billones de pesos. Calificó el anterior día sin IVA como un absoluto éxito: "En solo el 0.09% de los establecimientos se presentaros desórdenes y está mal. El llamado es a los administradores de lugares comerciales y alcaldes. Es un oxigeno para muchas empresas que necesitan pagar nóminas, es un oxigeno para la crisis de más alta magnitud en más de de 50 años de historia en Colombia".

El argumento del senador del Centro Democrático fue debatido por el del Polo Democrático para quien el día sin IVA debería generarse en las pequeñas miscelaneas o en las tiendas de aquellos comerciantes que venden productos de primera necesidad como pescado, aceite, azúcar y demás. "¿De qué le sirve al colombiano el dia sin IVA si no compran elementos de primera necesidad, sino televisores, tablets o celulares, eso es necesaario en época de pandemia? Se vendieron 5 billones de pesos, pero termina perdiendo el Estado colombiano. El 19% que no se paga no le ingresa a la hacienda pública para redistribuirlos en otras cosas. Los que compran benefician a los bancos porque triplican el interés al adquirir productos con tarjeta de crédito". Para Ciro Ramírez, el problema no es del comercio y no debe generar molestia que gane el comerciante. El problema para él son las cuotas de plazo o pagar con tarjeta, sino las altas tasas.