Muchos productos de la popular marca danesa valen mucho más hoy en día de lo que costaron originalmente. Y un número creciente de adultos fans de Lego, conocidos como AFOL (la sigla en inglés de Adultos Fans de Lego), están contribuyendo a este interés, avivado aún más por el film "La gran aventura Lego" del año pasado.



Los coleccionistas empiezan a percatarse del creciente interés por los juguetes de Lego. Por ejemplo, el vehículo Buggy de Batman que se vendía por US$9,99 en 2008 y alcanzó recientemente un precio de venta de US$138 en eBay, el sitio de subastas en internet, de acuerdo a Brickpicker.com.



Asimismo, el conjunto Market Street, que reproduce una calle, tenía un precio de US$89,99 en 2007 y se vendió recientemente por US$1.472. Y el precio de la nave UCS Millennium Falcon, de "La guerra de as galaxias", era US$499,99 en 2007 y un coleccionista pagó US$3.569.



Las figuras que se pusieron de moda: El vehículo de Batman en la película El caballero oscuro; el taller de Santa Claus; el castillo de hielo de Elsa, la reina de las nieves; la nave USC Slave I de "La guerra de las galaxias" y el instituto de investigación.



La que no está de moda: Construcciones genéricas o que hayan salido muchas veces al mercado, como ciudades con peatones y policías. Estas suelen carecer del factor sorpresa gracias al cual podrían cotizarse mucho en el futuro.



Sin embargo, cada vez tienen más usuarias femeninas, en parte por el lanzamiento de Friends (amigos), una línea de Lego orientada a las mujeres. El entusiasmo por coleccionar es mayor en EE.UU., pero también es grande en Europa, sobre todo en Reino Unido, y en Australia.



"La mayoría de los Lego se revalorizan", asegura Ed Maciorowski. "Pero algunos tardan en llegar al máximo de su valor; dos o tres años, no más".



Los kits inspirados en el filme "La guerra de las galaxias" están entre los que se espera que aumenten de valor. "Son una buena elección, con las nueva película a estrenarse este año", dice Maciorowski.



Vale destacar que para obtener mejores precios, las piezas deben estar en perfecto estado y las cajas selladas. Los conjuntos grandes y las ediciones limitadas se suelen apreciar mucho, dice el experto. Y sorprendentemente, algunos Lego se venden más caros que cuando salieron al mercado incluso si faltan piezas o están rotas.



BBC MUNDO