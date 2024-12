"Son cuentas totalmente transparentes. No son cuentas ocultas. Han tenido su contabilidad, su revisión", dijo Torres, quien figura como responsable de una cuenta a nombre del Banco del Tesoro venezolano, abierta en octubre de 2010.



Marco Torres aclaró que el Banco del Tesoro venezolano "tenía recursos y los depositaba en esa cuenta a través de un fideicomiso" y que existían "diferentes subcuentas donde se hacían inversiones y pagos a proveedores", lo cual, a su juicio, no tiene "nada de anormal".



El funcionario agregó que la entidad estatal, fundada en 2005 por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), no solamente tenía cuentas en el HSBC sino en "más de 15 bancos corresponsales en la banca internacional".



En el período analizado en 'SwissLeaks' (2005-2007), Venezuela es el tercer país con la mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, distribuidos en 1.282 cuentas bancarias, de las cuales 43% de las personas responsables tenía nacionalidad o pasaporte venezolano.



Respecto a Venezuela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), señaló como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Chávez.



Andrade, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes) vive actualmente en Palm Beach, Florida (Estados Unidos) y se le conoce por su afición y sus inversiones en los caballos de exhibición, según publica el ICIJ en su investigación.





Afp/D.com