“Este es un homenaje que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata como nuestra juglaría”: Festival de la Leyenda Vallenata 2023

Del 26 al 30 de abril Valledupar será la ciudad protagonista donde se vivirá la parranda más grande. Como cada año vuelve el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más destacados en el país, que tiene como protagonista la tradición del Valle de Upar y sus alrededores, el vallenato.

En su versión 56, el festival realizará un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, quien tuvo un papel importante en la historia de esta tradición. “Este es un homenaje que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata como nuestra juglaría fue dejando un legado que hoy por hoy lo potencializa en el tiempo”, explicó Rodolfo Araújo, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, en rueda de prensa, en la cual estuvo SEMANA.

Se cumplen 100 años del maestro juglar más importante en el desarrollo del acordeón en la música vallenata.

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo... la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree). Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘Son no conocíamos, Paseo no había’, me decía. Él enseñó con maestría la Puya y el Merengue. Él llegó a Pivijay y se convirtió en un rey. Si ustedes quieren descubrir una religión en torno a un músico, vayan al río Magdalena, que el dios es Luis Enrique Martínez. Si a usted no le gusta Luis Enrique, es mejor que se vaya porque desde las 6:00 a. m. y todo el día le van a poner a Luis Enrique Martínez”, explica Tomás Darío Gutiérrez historiador y gestor cultural.

El Festival de la Leyenda Vallenata se divide en varios eventos. “La joya de la corona”, como dice la fundación, son los concursos en sus diferentes categorías:

Categoría profesional

Categoría aficionada

Categoría juvenil

Categoría infantil

Asimismo, las personas podrán disfrutar de la piqueria y del concurso de Canción inédita, donde se conocerán a los nuevos hacedores y compositores de la música vallenata. Además del son de acordeones y de los versos de las composiciones, en este festival también hay baile y expresiones folclóricas.

“También tenemos la danza del pilón, que es uno de los bonitos encuentros que tiene Valledupar con su pueblo, porque son más de 115 grupos de 45 parejas que van a participar en el desfile del pilón. También tenemos el desfile de los jeep parranderos, conversatorios”, señala Rodolfo Araújo.

La gastronomía también tendrá un espacio importante. Por eso, quienes asistan podrán deleitar su paladar con los platos tradicionales que giran alrededor de la música vallenata y de la tradición de estas tierras.

“La parranda se compone por muchas cosas. La parranda no es solo escuchar, la parranda para nosotros es una alegoría a la amistad, donde se reunían las gentes a parrandear, pero siempre tenían que tener el acompañamiento de un buen sancocho, de un buen guiso, de un buen arroz. Son cosas que solamente esa magia se ve en Valledupar”.

Esta edición contará con tres grandes conciertos el 28, 29 y 30 de abril. Poncho Zuleta, Peter Manjarrés, Ana Del Castillo, Diego Daza, Rafa Pérez, Mono Zabaleta, Elder Dayán, Cocha Molina, Iván Villazón, Jean Carlos Centeno, Carlos Vives y Maluma son los artistas. El festival también contará con cantantes de talla internacional como Christian Nodal.

Este año el festival rinde homenaje a un gran maestro, Luis Enrique Martínez. - Foto: Cortesía: TBL LIVE

“Hemos creído que en Valledupar se pueden conjugar todas las expresiones musicales y que se pueden hacer encuentros musicales de diferentes géneros. Que podamos tener la oportunidad de que conozcan de la música vallenata, pero nosotros también poder disfrutar de la ranchera, del bolero, de la salsa, de reguetón, de todo lo que se esté manifestando. Para que la gente haga una comparación, porque el sentido de la música vallenata es no competir, sino interactuar. Que podamos interactuar con cada uno de los géneros no solo nacionales sino internacionales”, puntualizó Araújo.