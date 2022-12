Por primera vez, los objetos de Gabriel García Márquez que reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia son exhibidos al público

Este viernes, en la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil; la ministra de Cultura, Patricia Ariza; la directora de la BNC, Adriana Martínez; el escritor Gonzalo Mallarino, y amigos de Gabo, hicieron un recorrido por la sala donde, por primera vez, se exhiben algunos objetos de enorme valor para Gabriel García Márquez y sus lectores. Fue la apertura del evento de conmemoración ‘Gabo: 40 años del Nobel’.

Una carta firmada por la viceministra Laura Gil fue uno de los motivadores de esta exhibición de la cual hacen parte la máquina de escribir en la que Gabo creó Cien años de soledad, un ejemplar de la primera edición del libro, el diploma de la Academia Sueca y la medalla del premio Nobel.

“Cuando me enteré de que la máquina de escribir de Gabo, el diploma y la medalla del Premio Nobel no estaban expuestos al público, le envié una carta a la ministra de Cultura y me reuní con ella”, contó la viceministra Laura Gil al público del Auditorio Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional de Colombia.

“Era imperativo sacar a la luz estos bienes culturales. La ministra y la directora coincidieron conmigo; eso refleja una posición de este Gobierno y es la siguiente: tenemos un patrimonio que vamos a defender y mostrar para compartir, para fortalecer identidades y valores”, agregó.

El premio incluyó una medalla y un diploma que mantuvo con él hasta su muerte. - Foto: Cortesía: Biblioteca Nacional de Colombia

Para los colombianos y para el mundo

A partir del 16 de diciembre, todos y todas podrán ver y disfrutar de los objetos que recibió Gabriel García Márquez como parte del Premio Nobel de Literatura que le fue otorgado en diciembre de 1982 en Estocolmo, vestido con su famoso liquiliqui blanco y en medio de una celebración que incluyó cumbia, vallenato y carnaval, en el marco del estricto protocolo de la realeza sueca.

Objetos que recibió Gabriel García Márquez como parte del Premio Nobel de Literatura otorgado en diciembre de 1982 en Estocolmo, - Foto: Cortesía: Biblioteca Nacional de Colombia

El premio incluyó una medalla y un diploma que mantuvo con él hasta su muerte. Tiempo después, gracias a la donación de su familia, estos objetos están bajo custodia de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Son patrimonio cultural de los colombianos.

La máquina de escribir la compró Gabo en México, en 1964, y en ella escribió su más famosa obra: ‘Cien años de soledad’. Fue su primera máquina de escribir eléctrica. Es una Smith-Corona modelo 1957 que requirió una adaptación para incluirle la letra ñ en lugar del signo +.

Vestido con su famoso liquiliqui blanco y en medio de una celebración que incluyó cumbia, vallenato y carnaval. - Foto: Cortesía: Biblioteca Nacional de Colombia

La muestra estará siempre abierta en los horarios de la Biblioteca: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. La entrada es gratuita.

“Es un derecho que tenemos todos los colombianos –y también una obligación– conocer estos objetos que recuerdan la vida y obra del escritor que nos ayudó en la difícil tarea de entender quiénes somos”, señaló la ministra de Cultura, Patricia Ariza, durante el acto de inauguración de la exposición.

“Estos objetos estarán a disposición de todos los colombianos como símbolo de la cultura y la literatura colombiana”, señaló por su parte Adriana Martínez-Villalba, directora de la BNC.

Posterior al recorrido de la inauguración, el escritor Gonzalo Mallarino realizó en la Sala Aurelio Arturo de la Biblioteca Nacional de Colombia una conversación en torno a su libro El día en que Gabo ganó el Nobel y compartió allí el enorme poder simbólico que tuvo el Nobel para situar a Colombia en el mundo.