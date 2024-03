El Festival Gabo, afianzado en Bogotá, destapa los invitados y concepto para su 12a edición en 2024

Más allá de la publicación de la novela inédita de Gabo , este año sigue impulsando encuentros en torno a lo que el escritor y periodista, Premio Nóbel de Literatura 1982, defendió y practicó: la escritura libre en investigada, ya fuera o creativa o no, en la ficción o periodística.

Bajo el lema ‘Historias para despertar’ , y en la capital colombiana por tercera vez consecutiva, se celebrará el periodismo que no solo vive en los medios de comunicación, sino que se apoya de manera responsable en el entretenimiento, el activismo, la divulgación y la tecnología para alentar el despertar colectivo y seguir innovando en un panorama de cambios acelerados, motivados por ese “manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza” que observó García Márquez en su discurso del Premio Nobel.

Los invitados

Si no viene Leila, no es feria, o no es festival. Y este sí que es un festival, así que regresa Leila Guerriero, acompañada de lo mejor del periodismo y la escritura e investigación periodística Iberoamericana. Entre los temas que se tocarán, la emergencia climática, la guerra, la corrupción, la vulneración de los derechos humanos.