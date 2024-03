‘En agosto nos vemos’, o cómo la magia de Gabo sigue viva

Más relevante aún fue el ascendente de su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, de origen gallego, señora supersticiosa donde las haya, suministradora de historias sobrenaturales que explicaba con la naturalidad propia de quien no duda ni por un instante de su veracidad. Mina, como la llama afectuosamente el pequeño Gabriel, le enseña que el mundo del aquí y del allá, lo visible y lo invisible, lo explicable y lo inexplicable, los vivos y los muertos, conviven en igualdad de condiciones. En definitiva, que la realidad puede ser MÁGICA. Los que quieran saber más sobre la niñez extraordinaria del que fue el mayor de once hermanos -y que tuvo además cuatro hermanastros-, y que perdió parcialmente la visión del ojo izquierdo al mirar directamente a un eclipse, deben acudir a Vivir para contarla , que permite de paso conocer la manera en que recicló en su obra experiencias y episodios y relatos familiares que demandaban ser moldeadas por la literatura.

M de mágico, M de Macondo. Primero llegaron un puñado de relatos, publicados en El Espectador entre 1947 y 1952, más tarde una novela, La hojarasca , en 1955, que tardó años en encontrar editor y que apenas se vendió, pero que su responsable siempre señaló como favorita por su «sinceridad y espontaneidad». El resto es... Historia. ¿Qué decir de uno de los universos literarios más celebrados y analizados de las letras contemporáneas, merecedor de ensayos, tesis doctorales, artículos y todo tipo de textos que lo han puesto del derecho y del revés, buscando hasta el último hilo autobiográfico, las influencias más nimias y las interpretaciones más abstractas? Con todo, quizá merezca la pena recordar su amor temprano por Franz Kafka y Sófocles, así como su deuda confesa con las voces y técnicas aprendidas de Virginia Woolf y William Faulkner, pero ninguno de estos monstruos habría bastado si no hubiera caído de niño en la marmita de los relatos -más grandes que la vida, es decir, puras novelas- de sus abuelos y si la cultura caribeña no lo hubiera cortejado con sus escenarios, atmósferas, folclore y temperamento.

Y un apunte al hilo de esto: en un nuevo rizo entre realidad y ficción, los ciudadanos de Aracataca votaron en referéndum no renombrar el municipio como Macondo; es decir, decidieron no hacer el viaje inverso al realizado por el escritor, convertir la novela en realidad.

Tachar, cambiar y volver a empezar. El perfeccionismo, entendido como esa búsqueda del “ mot juste” en expresión de Gustave Flaubert, era una seña de identidad del escritor, que entregaba la obra definitiva solo después de someterla a numerosos borradores. Sin embargo, incluso tras este aparente cierre, sus editores sabían bien que no debían confiarse ya que lo más probable es que llegaran nuevas revisiones -a veces detalles ínfimos, pongamos un adjetivo sacrificado por una alternativa que podía aportar un matiz microscópico, pero relevante a ojos del autor-, al límite de enviar el manuscrito a imprenta. En agosto nos vemos no fue una excepción a esta mirada rigurosa y atenta al detalle, pues ha trascendido que trabajó en las mejoras del manuscrito hasta que las fuerzas y la salud lo acompañaron. La reproducción de algunas páginas facsímiles de las distintas versiones del manuscrito en la edición de Random House permitirá al lector constatar semejante grado de entrega y meticulosidad.

Pilar Reyes no solo detecta en la novela un broche de oro a la trayectoria de García Márquez, sino que la piensa en términos de ofrenda a los lectores y recordatorio de su apasionada entrega a la literatura. “Pienso que es un maravilloso cierre, por varios motivos: el amor, trasmutado aquí en deseo, es el tema central de la novela, como lo es de la obra entera de su autor. La protagonista y su búsqueda de libertad a través de esa noche que se regala a sí misma una vez al año, me parece una hermosa puerta de entrada a la percepción del universo femenino que ocupaba el interés creativo de García Márquez en sus últimos años. La novela está completa, aunque para su autor no fuera definitiva. Este libro es, además, la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir. O, por decirlo de otro modo, que no puede vivir sin escribir. Como si nos dijera que hay que contar para vivirla. Esa es una lección clara y conmovedora ante la que sus lectores solo podemos, con el corazón abierto, darle las gracias”.