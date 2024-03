Lanzamiento FILBo: Lula liderará una nutrida comitiva de exponentes de la literatura brasilera; ‘La Vorágine’ será destacada

Primero, el encuentro dejó en evidencia que la feijoada tiene lo suyo (y no hay por qué compararla con la bandeja paisa, más allá del frijol, que igual es otro); segundo y más importante, probó una verdad de Perogrullo que igual asombra: la dimensión de este evento cultural es nada menos que impresionante. FILBo es la congregación cultural más grande del país, y no deja de crecer en lo que a públicos, ramificaciones, invitados y alcances concierne. Eso probará esta edición, tan vasta en colores y matices como el país invitado.

Este año, según lanzó Emiro Aristizábal, presidente de la Cámara Colombiana del Libro (CCL), se aspira a atraer a 700.000 asistentes, para superar los 615.000 (sí) que la visitaron el año pasado. Y no resulta impensable considerando que la feria no ha dejado de expandirse y que, se lea lo que se lea, Colombia está leyendo más (eso dejó claro el más reciente estudio de la CCL que puede consultar aquí ).

“Además del honor y del orgullo que nos da, esta participación representa, de hecho, el Año de Brasil en Colombia. Será una oportunidad única para estrechar los lazos literarios y culturales entre nuestras dos naciones hermanas”, aseguró el embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, tras ratificar que la feria en Bogotá es tan importante que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará la ciudad para inaugurarla. El hecho marca una innegable hermandad entre las naciones, coyuntural desde lo político pero eterna desde la admiración mutua entre sus culturas y desde su sensible naturaleza compartida.

Programación / Programação

“Vamos a hablar de la naturaleza desde la poesía. Además, queremos destacar una visión más solidaria de lo natural, porque estamos dentro de ello, no por fuera”, añadió Pilar Londoño, directora de Programación de la FILBo.

Los invitados / convidados do Brasil

Entre ellos, y en orden alfabético, sobresalen nombres como los de Luciany Aparecida, doctora en Literatura con investigaciones en las temas de nación, inmigración, memoria e identidades . Aparecida es autora del libro de poemas Macala, de la obra de teatro Joanna Mina , y de novelas escritas bajo el seudónimo de Ruth Ducaso. Mata Doce es su primera novela firmada con su propio nombre; Amílcar Bettega, escritor, traductor, profesor de escritura creativa y autor de O voo da trapezista (Premio Açorianos 1995), Deixe o quarto como está (Premio Açorianos y Mención Especial del Premio Casa de las Américas 2003), Os lados do círculo (Premio Portugal Telecom 2005) y de Barreira. Su obra ha sido publicada en Portugal, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria.

Tambien viene Daniel Munduruku, hijo del pueblo indígena Munduruku, y autor de cuentos y libros para niños como Kabá Darebu, Coisas de Onça, As Peripécias do Jabuti, Histórias que eu vivi e gosto de contar, O sinal do Pajé, entre otros. Munduruku es licenciado en Filosofía, con especialización en Historia y Psicología. Cursó además el Programa de Postgrado en Antropología Social en la USP y fue docente durante diez años. Asimismo, ha participado en diversas conferencias sobre cuestiones medioambientales y derechos de los pueblos indígenas; y Marcello Quintanilha, nacido en Niterói y radicado en Barcelona desde hace más de 20 años. Se le considera el más internacional de los autores de cómic brasileños en la actualidad, con obras traducidas a varios idiomas. Su cómic Tugstênio fue adaptado al cine en 2018 y su obra más reciente, Escuta, Formosa Márcia ha ganado importantes premios como el Jabuti y el Fauve D’or, el principal galardón del Festival del Cómic de Angulema.