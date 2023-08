‘Arrancar los ojos’: en Fragmentos, Gabriela Golder denuncia la violencia institucional y su “derecho a discapacitar”

“Los ojos, de no mirarse con otros ojos se van cerrando. El cuerpo, de no sentir otro cuerpo cerca se va olvidando. El alma, de no entregarse con toda el alma se va muriendo”, escribió Bertolt Brecht en La piel. Y la exhibición Arrancar los ojos, de la artista argentina Gabriela Golder, parece desprenderse de estas palabras. Porque toca de frente una violencia que no siente al otro, que lo trata como un objetivo de guerra cuando no lo es.