Arte de reflexiones: María Burundarena, o sanar a través de la iridiscencia en el espacio público

“La herida es el lugar por donde entra la luz”, ese verso del poeta Rumi cita María Burundarena al referirse a cómo su trabajo le habla al mundo, pero en especial a su país y al nuestro. Y, como se hace evidente al ver su trabajo, el verso no se queda en palabras. Se traduce en acción, porque cómo se recibe, cómo rebota, cómo se refleja la luz, tiene todo que ver con su narrativa artística.

María nació en 1989, en París, creció humana y artísticamente en Buenos Aires y ahora le proyecta su arte al mundo desde Chicago, ciudad en la que profundizó sus estudios sobre fibras y materiales, en el School of the Art Institute of Chicago; una institución en la que hoy enseña.