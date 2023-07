Si no es arte el gol de Linda Caicedo, ¿qué es?: sobre una asombrosa obra individual que recompensa un esfuerzo grupal

Si no es arte el brillante gol de Linda Caicedo hoy, ante los ojos del mundo, para iniciar la carga colombiana hacia un triunfo histórico, dramático y maravilloso, no sabemos qué es. Si no es inspirador, conmovedor y ejemplar lo que esta selección Colombia mundialista acaba de conseguir, dejando todo en la cancha como grupo, con convicción y extremo sacrificio físico y mental, no existen más esos conceptos.