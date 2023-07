“Me vale... que sea Alemania”: Catalina Usme destapa la charla previa que dio en el camerino de Colombia

La victoria de la Selección Colombia frente a Alemania no es casualidad del destino. Más de dos años de preparación se vieron reflejados este domingo en la cancha del Sydney Football Stadiu, donde la tricolor salió victoriosa gracias a los goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas.

“Cuando fuimos a salir al campo, antes que empezara, les dije ‘a mí me vale culo y medio que sea Alemania’. Nosotras tenemos las mismas capacidades, las mismas condiciones, somos 11 contra 11, peleamos bien arriba, peleamos bien abajo, si nos toca pelear peleamos y si nos toca jugar jugamos”, lanzó.

Para Usme, lo principal es convencerse de que esta victoria no es el fin para el que asistieron a la cita orbital. “La victoria es muy linda, pero tiene dos momentos. Uno de ellos te lleva a imaginarte cosas que no han sucedido. Como equipo teníamos que celebrarlo, pero como equipo teníamos que aplacarnos porque realmente no vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial”, declaró.