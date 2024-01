Bill Gates, Barack Obama y más millonarios comparten sus libros recomendados para leer en el 2024

Está comprobado que lo que une a los grandes influyentes del mundo es su pasión por la lectura, pues la consideran como una práctica de vital importancia para enriquecer sus conocimientos y, de este modo, analizar diversos temas desde diferentes perspectivas, ya que consideran que es efectiva para liberar la mente.

Al lograr este efecto, los grandes empresarios y millonarios como Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Barack Obama, coinciden al afirmar que ayuda a organizar mejor las ideas y, de este modo, a crear proyectos útiles para la sociedad enfocados en las necesidades de la misma y su entorno.

De hecho, el cofundador de Microsoft Corporation asegura que gracias a los libros se interesó por la ciencia y la tecnología, debido a que lo convirtieron en una persona soñadora con objetivos ambiciosos porque sus títulos preferidos siempre son para aprender algo, por lo que se destacan en su extensa lista biografías, teorías, proyectos tecnológicos, filosofía de vida, etc.

Por su parte, el CEO de Tesla y Space X, dueño también de X, antes Twitter, le atribuye a los libros el mérito de haberlo ayudado a alcanzar el éxito, dejando en evidencia su pasión por la lectura al afirmar que aprendió a construir cohetes porque esta práctica hace parte de su día a día.

Libros recomendados por grandes empresarios para leer en el 2024

Algunos de los magnates que revelaron sus ejemplares fueron precisamente Obama, Gates, Musk y Zuckerberg, todos con un historial de altas y bajas durante sus carreras, siempre siendo noticia por sus ideas y proyectos innovadores.

Barack Obama

El expresidente de los Estados Unidos compartió a través de su perfil de X títulos relacionados con derechos sociales, humanidades y la influencia de las nuevas tecnologías en el futuro de la humanidad. Entre éstos se encuentran:

The Heaven & Earth Grocery Store de James McBride, una obra que recibió la Medalla Nacional de las Humanidades en 2015 de manos del propio Obama.

de James McBride, una obra que recibió la Medalla Nacional de las Humanidades en 2015 de manos del propio Obama. King: A Life de Jonathan Eig, un repaso de la vida y logros de Martin Luther King Jr.

de Jonathan Eig, un repaso de la vida y logros de Martin Luther King Jr. The Maniac de Benjamín Labatut, una obra tecnológica que explora la evolución de la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad.

Barak Obama, presidente de EE. UU. Las disputas entre demócratas y republicanos, no solo tienen en vilo el funcionamiento del Gobierno, sino también su financiación. | Foto: AFP

Elon Musk

Según Forbes, el hombre considerado como el más rico del mundo es amante a los libros de ciencia ficción como:

La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, vinculada directamente con su filosofía de desarrollo de inteligencia artificial.

de Douglas Adams, vinculada directamente con su filosofía de desarrollo de inteligencia artificial. The Player of Games de Iain M. Banks, una novela de la serie Culture que ha influido en los nombres de algunas plataformas móviles de aterrizaje de cohetes de SpaceX.

Elon Musk | Foto: Getty Images for The New York Ti

Bill Gates

El cofundador de Microsoft recomienda libros sobre la importancia del cambio climático y las emergencias sanitarias.

La armonía de las células de Siddhartha Mukherjee, donde se explora la evolución de la vida desde los organismos unicelulares y su relación con las enfermedades humanas y el envejecimiento.

de Siddhartha Mukherjee, donde se explora la evolución de la vida desde los organismos unicelulares y su relación con las enfermedades humanas y el envejecimiento. No es el fin del mundo de Hannah Ritchie, una obra basada en datos que ofrece una visión esperanzadora sobre el cambio climático.

de Hannah Ritchie, una obra basada en datos que ofrece una visión esperanzadora sobre el cambio climático. Invención e innovación de Vaclav Smil, un autor del que se dice es difícil de comprender, pero Gates le ha entendido todo.

Bill Gates habla en el escenario de la Cumbre Climate Forward 2023 del New York Times en el Times Center el 21 de septiembre de 2023 en Nueva York. (Foto de Bennett Raglin/Getty Images para The New York Times) | Foto: Getty Images for The New York Ti

Mark Zuckerberg

Por último, el fundador de Meta dejó en evidencia que comparte sus gustos literarios con Bill Gates, recomendando títulos como:

Sapiens: De animales a dioses de Yuval Noah Harari, una reflxión sobre la trayectoria de la humanidad.

de Yuval Noah Harari, una reflxión sobre la trayectoria de la humanidad. The Lean Startup de Eric Ries, una obra que trata sobre la dificultad que supone la innovación y el emprendimiento.

Mark Zuckerberg, a través de video, habla en Into the Metaverse: Creators, Commerce and Connection durante la Conferencia y Festivales SXSW 2022 en el Centro de Convenciones de Austin el 15 de marzo de 2022 en Austin, Texas. | Foto: Getty Images for SXSW