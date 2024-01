¿Cuál es el truco? Esta es regla de las cinco horas que practican Bill Gates y Elon Musk para ser más productivos

¿En qué consiste la regla de las cinco horas que practican Bill Gates y Elon Musk?

Bill Gates habla en el escenario de la Cumbre Climate Forward 2023 del New York Times en el Times Center el 21 de septiembre de 2023 en Nueva York. (Foto de Bennett Raglin/Getty Images para The New York Times) | Foto: Getty Images for The New York Ti