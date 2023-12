Entre lágrimas, novia de Luisito Comunica reveló que sobrevivió a un fuerte incendio durante sus vacaciones

Por la fama que tiene, sus fans no solo se interesan en su contenido, sino también en detalle de su vida personal, como la relación que mantiene con Arianny Tenorio , quien por estos días está siendo noticia, luego de verse involucrada en un grave incendio.

Video: novia de Luisito Comunica reveló que sobrevivió a un fuerte incendio

“Rentamos un Airbnb, no sé cómo nos dimos cuenta ni cómo bajamos todos corriendo por las escaleras con todo y los niños. Afortunadamente ya llegaron los bomberos. Se quemaron las cosas de mi hermana, todo es un caos”, expresó.

Continuó comentando que el susto que pasó. “Acaba de llegar la Policía y la verdad es que me siento muy mal, siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara (…) Ya estamos viendo dónde nos vamos a ir porque aquí no podemos estar”.