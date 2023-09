Luisito Comunica: el popular youtuber fue agredido por vendedor ambulante al que no le quiso comprar una paleta

A través de una serie de historias publicadas a través de su cuenta de Instagram, el mexicano acusó que “me acaban de meter un golpe por acá, todavía me duele un poquito”, procediendo a explicar que el autor de la agresión era un trabajador informal acusando que la escena en su contra fue un hecho “muy raro, muy loco ”, y agregando que “todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta”.

El agresor no se intimidó

“Y me decía yo sé quién eres, y que seas famoso me vale, yo te rajo tu madre”, afirmó el generador de contenido, buscando imitar los movimientos y el hablado del agresor, añadiendo que su reacción más rápida fue sacar el celular; “yo dije, si comienzo a grabar el wey no va a hacer nada”, afirmó, reconociendo que su técnica disuasoria no tuvo éxito, y al contrario, excitó aún más al vendedor.