¿Cómo rezarle a San Cipriano para eliminar las deudas y recibir dinero?

La oración esuna de las formas más poderosas para establecer una comunicación directa, sana y serena con Dios.

Existen varios rezos que son recitados para pedir por un milagro, o causa, en específico, y gracias a que las instituciones religiosas entendieron que era necesario construir una oración para cada petición humana, con la sabiduría de Dios pudieron elaborar una serie de plegarias con el fin de solicitar una ayuda del Señor más precisa.

Así como existen oraciones para rezar por la salud, el trabajo o la familia, también se ha puesto a disposición plegarias con el fin de solicitar la ayuda para fines económicos y atraer la prosperidad. Una de ellas es la oración a San Cipriano, un santo venerado en la Iglesia Católica.

“¡Por tu poder sin precedentes, oh santo milagroso, me dirijo a ti con esperanza, apelando a tu hermosa bondad! … ¡Vine a llamarte, oh santo, dame virtud en tu nombre para salvar al hombre amado cuya mente y corazón nunca tomé! ¡Estoy de rodillas con la fuerza para convocarlos y agradecerles su amabilidad!

Tu imagen expande mis sentidos e inspira mi mente. ¡Siento que me proteges desde tu santo altar! ¡Oh querido santo, cuida el dinero y el amor de todos los mortales que te pedimos y ansiosamente invitamos! ¡Presta atención a mi pedido! Cuida mi alma y mi cuerpo para que no me canse de este amor que ya no tengo y quiero relajarme!

Espero que tu paz ilumine el alma que amo ¡Que ningún brazo de mujer rodee su cuerpo y nadie realice los sueños de sus pensamientos! ¡Oh poderoso santo! Me necesitas. Quiero que escuches mi súplica ardiente en tu altar, pregúntale al hombre que no tengo y amo.

¡Por tu increíble fuerza, oh milagroso San Cipriano, me dirijo a ti con una esperanza que se funde con tu benevolencia! mi mente y mi corazón! ¡Estoy de rodillas en tu pedestal con la fuerza necesaria para suplicarte y agradecerte tu bondad! Tu imagen magnifica mis sentidos y hace temblar mi mente. ¡Siento que me proteges desde tu santo altar!

¡Eres mi guía espiritual y mi verdad! Porque eres milagroso y cuando estoy vacío según mis deseos, me dirijo a ti… ¡Oh santo guardián y poderoso! Confío en ti, en la esperanza de que vuelva el amor que ya no tengo… ¡y que amo con mi sangre!