¿Qué alimentos que consumen los japoneses para mantenerse delgados?

No obstante, en la otra mitad del mundo no ocurre lo mismo. Por ejemplo, Japón es un país que cuya población se distingue por ser en su mayoría de figura delgada . ¿A qué se debe?

¿Qué es el método Hara Hachi Bu?

El sitio The Objective asegura que la delgadez de los japoneses se debe al Hara Hachi Bu, que no solo es una frase que se refiere a “ocho partes del estómago”, sino un método que consiste en comer hasta que haya una sensación de llenura con un límite de 80 %, que en pocas palabras se refiere a no comer de demás o hasta no poder más.