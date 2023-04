Cuestionario Arcadia/FILBo: Jhon Anderson Hurtado sobre ‘Tunda’, su “licuadora literaria” de horror y cultura

Creció bajo los imponentes atardeceres, en la infinidad de ruidos nocturnos y las brisas cálidas que sacudían las ramas de los árboles plantados cerca de la bahía llena de desperdicios, desde donde veía a los veteranos pescar con carretes de nylon enredado en pequeños anzuelos cargados de lombrices de tierra que usaban como carnada para agarrar canchimalo, o lanzaban atarrayas que salían llenas de los animales con que luego las mujeres prepararían el quebrado de camarón. Un paraíso tropical, pero también el pantano infame de la pobreza, atrozmente azotado por todo tipo de mal primario. Con ese aparte, Caín Press presenta a uno de sus autores destacados en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Nacido en Buenaventura, en 1992, Jhon Anderson Hurtado Caicedo vive en Bogotá desde 2009. En la capital trabajó como pintor de rines en el 7 de Agosto, y actualmente estudia Psicología en Unitec. Tunda es la primera novela de este joven que, desde hace unos años, por cuenta de un bala que impactó su columna vertebral, quedo cuadripléjico y que no deja que esto sea impedimento para narrar.

CUESTIONARIO “PUNTUAL” FILBo, o una parrilla de preguntas para que el escritor escoja cuáles le mueven y, para nuestros lectores, comparta sus respuestas…

'Tunda', Jhon Anderson Hurtado - (Caín Press, 2023). - Foto: Caín Press

¿CÓMO NACE SU NOVELA? (de qué inquietudes, episodios, momentos hechos o circunstancias…)

Tunda empezó siendo una idea meramente paranormal un poco candorosa, pero todo cambió cuando conocí a Nicolás (editor), él me dio unas ideas y me puso la tarea de leer un par de libros que me enseñaron mucho respecto a la creación de atmósferas y a la narración. Entonces le fui sumando muchos ingredientes complejos y autobiográficos como las aventuras de mi infancia, las supuestas brujas de mi barrio, los personajes que yo veía y escuchaba decir que tenían pacto con el diablo. También las muertes violentas que marcaron mi niñez y adolescencia y mis momentos más turbios en Bogotá. Metí todos esos ingredientes en una licuadora literaria y le serví al público horror y cultura, les serví Tunda.

" Le sumé muchos ingredientes complejos y autobiográficos como las aventuras de mi infancia, las supuestas brujas de mi barrio, los personajes que yo veía y escuchaba decir que tenían pacto con el diablo. También las muertes violentas que marcaron mi niñez y adolescencia y mis momentos más turbios en Bogotá. Metí todos esos ingredientes en una licuadora literaria y le serví al público horror y cultura "

¿CÓMO SE DESARROLLÓ? Cuéntenos sobre LA ESTRUCTURA DE SU NOVELA, LAS Reescrituras y las reLECTURAS Y la EDICIÓN… ¿qué tanto se transformó este trabajo en el proceso?

Creo que una novela en proceso se transforma cada vez que el autor suelta la pluma en la noche y la vuelve a tomar en la mañana, o cada vez que, como en mi caso, abre el archivo. Mi mente iba y venía mucho en el tiempo en busca de elementos de la realidad que encajaran bien con la historia, y encontraba tantos que a veces me bloqueaba, pues no me decidía cuál tomar, por eso la novela fluyó tanto como se transformó.

" Mi mente iba y venía mucho en el tiempo en busca de elementos de la realidad que encajaran bien con la historia, y encontraba tantos que a veces me bloqueaba, pues no me decidía cuál tomar, por eso la novela fluyó tanto como se transformó "

SOBRE SU RUTINA DE ESCRITURA: o detalles de cómo hace usted lo que hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, escrito en papel, directo en computador, cuánto lo estresa, lo tranquiliza, o lo pone en la frecuencia en la que lo pone…

Escribo cada vez que las circunstancias me lo permiten, pues lo hago en una tablet maniobrando un esfero táctil con la boca, esto, claro, por mi patología, que es una cuadriplejia. La escritura es mi terapeuta; es como mi psicóloga, un receptáculo donde deposito mis más fuertes emociones que al hacerlo me liberan de las prisiones del pasado e incluso del presente.

" Escribo en una tablet maniobrando un esfero táctil con la boca, esto, claro, por mi patología, que es una cuadriplejia. La escritura es mi terapeuta; es como mi psicóloga "

En 'Tunda' las letras son blancas y la página es negra. - Foto: Caín Press

SOBRE SU RUTINA DE LECTURA: o detalles de cómo, cuándo, dónde lee, sobre qué lee y por qué, y sobre si se puede leer todavía para escapar del mundo “real” siendo escritor… (¿lee solo en papel o lee en kindle también?)

A veces me doy mañas para leer en papel, si pudiera, lo haría siempre de esa manera, pero me es más fácil en pdf. Leo literatura colombiana, algo de realismo sucio y me gusta mucho la narrativa mordaz en primera persona, quiero decir, leo mucho a Fernando Vallejo. Pero en general leo para divertirme mientras aprendo sobre todo lo valioso que el libro tenga para ofrecer.

" Me doy mañas para leer en papel, si pudiera, lo haría siempre de esa manera, pero me es más fácil en pdf. Leo literatura colombiana, algo de realismo sucio y me gusta mucho la narrativa mordaz en primera persona, quiero decir, leo mucho a Fernando Vallejo "

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES LO SACAN DE SÍ MISMO?

Leer y escribir son dos actividades que me mantienen ocupado, pero si la esperanza contara como un arte diría que es la que en realidad alimenta mi vida y me saca de mí mismo para juntos, en la cima de una montaña, sentarnos a ver el futuro.

" Si la esperanza contara como un arte diría que es la que en realidad alimenta mi vida y me saca de mí mismo "

¿YA TRABAJA EN ALGO NUEVO? ¿DE QUÉ SE TRATA?

Sí, de hecho estoy muy contento con lo que estoy haciendo; es un libro de relatos cortos pero muy íntimos, unos son experiencias directas, sin alteraciones, y otros son basados en mis experiencias. Está en las últimas etapas de edición. Honestamente espero que puedan ver la luz muy pronto.

" Estoy muy contento con lo que estoy haciendo; es un libro de relatos cortos pero muy íntimos, unos son experiencias directas, sin alteraciones, y otros son basados en mis experiencias. Está en las últimas etapas de edición "

Si no va a la FILBo, puede conseguir Tunda en este enlace.