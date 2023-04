Cuestionario Arcadia/FILBo: Sara Jaramillo Klinkert sobre ‘Escrito en la piel del jaguar’ y la vital meditación

Sara Jaramillo Klinkert nació en 1979, en Medellín, y en su formación y recorrido como comunicadora social y periodista trabajó en varios de los principales medios de comunicación del país. Sin embargo, luego de cursar el máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, asumió un nuevo camino de vida y de actividad. Para fortuna de su impulso, Jaramillo irrumpió en la escena de las letras en 2020, con la publicación de su primera novela Cómo maté a mi padre, un relato autobiográfico que la editorial antioqueña Angosta acogió en primera instancia y que, luego de la gran acogida por parte de la crítica y del público (con una traducción al francés, le representó además ser finalista al Premio Nacional de novela en Colombia), publica bajo el sello Lumen. Desde entonces, la autora ha publicado su segundo trabajo Donde cantan las ballenas (2021) y su más reciente novela, Escrito en la piel del jaguar, de la cual nos hala en esta “puntual” entrevista.

Sara Jaramillo Klinkert - Foto: Alejandro Velásquez

¿CÓMO NACE SU NOVELA? (...de qué inquietudes, episodios, momentos hechos o circunstancias…)

Escrito en la piel del jaguar es una novela que comenzó a gestarse cuando me enteré de un suceso impresionante que había ocurrido en un lugar recóndito y aislado al que suelo ir con frecuencia. Lo que ocurrió fue que empecé a escribir inspirada en el suceso, pero en el camino me di cuenta de que había muchos otros temas interesantes orbitándolo. Pensé mucho en cómo abarcarlos sin siquiera nombrarlos porque, la verdad, es que muchos de esos temas son innombrables en un país como Colombia.

" Empecé a escribir inspirada en un suceso impresionante que ocurrió en un lugar recóndito y aislado al que suelo ir con frecuencia, pero en el camino me di cuenta de que había muchos otros temas interesantes (innombrables en un país como Colombia) orbitándolo "

Una parte de la solución fue recurrir al simbolismo, a la metáfora y a los mitos. La otra fue darle voz a un personaje como Tilda para que contara la historia desde su punto de vista. Tilda es una niña que vive en la zona y que les explica las cosas con su mirada imaginativa y mágica. Al final, no dice ni una sola mentira. ¡Ni una! La curandera se está convirtiendo en elefante porque tiene elefantiasis, su hermano es Ángel y no tiene alas, en el bosque viven hombres de dos caras. ¡Todo eso es verdad! Es bien sabido que una historia cambia dependiendo de los ojos que la miren y la boca que la narre.

¿QUÉ UNE Y QUÉ SEPARA ESTA NOVELA DE SUS ENTREGAS ANTERIORES?

La une una prosa muy lírica, muy cuidada y una ambientación en lugares terribles y hermosos en igual medida. La une la tipología de los personajes que, en mis tres novelas, son buscadores que no siempre encuentran lo que esperan. La une mi forma mágica de interpretar lo que me rodea con el fin de ofrecerle al lector un lente inusual que le permita ver la realidad como nunca antes lo había hecho. La separa la temática. Mientras que en Cómo maté a mi padre y Donde cantan las ballenas me centré en la tema de la ausencia paterna, en Escrito en la piel del jaguar abordé temáticas como la sed, violencia contra las mujeres, el paramilitarismo, la colonización, el tráfico de drogas, las consecuencias de la desconexión con la naturaleza, la ausencia gubernamental y la costumbre que tenemos de cerrar los ojos ante todas estas temáticas.

La novela autobiográfica 'Cómo maté a mi padre', publicada en 2018 por la editorial antioqueña Angosta y, desde 2020, publicada Lumen, puso a Jaramillo Klinkert en el mapa. - Foto: Lumen

" En mis tres novelas, los personajes son buscadores que no siempre encuentran lo que esperan "

En 2021 publica 'Donde cantan las ballenas', que según reselistas "pertenece a ese nuevo realismo, presente en las obras de Dolores Reyes, Karina Sainz Borgo o Mariana Enriquez, que nos revela una Latinoamérica que parece de otro tiempo y otro mundo… pero está en este". - Foto: Lumen

SOBRE SU NARRADOR O NARRADORES, o algún personaje específico de los que presenta a sus lectores, ¿algo que quisiera compartir?

En la novela hay un personaje que se ha robado la atención de los lectores y es Antigua Padilla. Ella es una zahorí que busca agua con un péndulo y que defiende los pozos que encuentra haciendo huellas de jaguar en la arena. Ella le da una dimensión muy interesante a la historia. Hay lectores que aseguran que Antigua tiene el poder de transmutarse en jaguar. Otros lo perciben la asociación felina como un elemento simbólico. Algunos lectores ni siquiera ven al jaguar. Sin embargo, todas, absolutamente todas las interpretaciones, son válidas. Dejé un amplio margen a la ambigüedad como una forma de que el lector participara en la historia poniendo una cuota de imaginación y, principalmente, como una crítica de que los seres humanos tendemos a creer en lo que nos conviene y a invisibilizar las realidades incómodas de las cuales no queremos hacernos cargo.

" Dejé un amplio margen a la ambigüedad como una forma de que el lector participara en la historia poniendo una cuota de imaginación "

¿QUÉ ACTIVIDADES ALIMENTAN SU VIDA Y SU ARTE ESTOS DÍAS?

Desde hace años tengo el hábito de meditar pero, últimamente, se ha convertido en una actividad imprescindible en mi vida. La encuentro particularmente útil para conectar con mi interior, conocerme y calmar la ansiedad. También he aprendido a poner la meditación al servicio de mi creatividad. Otra cosa a la que dedico bastante tiempo es a mis plantas y a mis mascotas. Cada vez me convenzo más de que las plantas y los animales son grandes maestros. Verlos crecer, florecer y vivir sin hacerle daño a nadie, para mí, es una idea muy aspiracional de vivir.

" Cada vez me convenzo más de que las plantas y los animales son grandes maestros. Verlos crecer, florecer y vivir sin hacerle daño a nadie, para mí, es una idea muy aspiracional de vivir "

'Escrito en la piel del jaguar' es una historia inspirada en hechos reales sobre el choque de dos mundos, sobre domadores domados y la mirada miope de los citadinos que pretenden habitar un entorno salvaje. - Foto: Lumen

La escritora en FILBo 2023

En FILBo 2023, Sara Jaramillo Klinkert hará parte de dos actividades.

*El 30 de abril integrará la charla DE RAÍCES Y ANIMALES II: LA VOZ DE LA NATURALEZA EN LA LITERATURA DE HOY, en el Gran Salón Raíces B, a las 4 de la tarde.

*El lunes 1° de mayo, a las 5 de la tarde, lanzará su novela Escrito en la piel del jaguar en el Gran Salón F. Posterior a este evento, a las 6 de la tarde, en la Zona de firmas Ecopetrol 5, atenderá a sus lectores.