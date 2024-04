Cuestionario Arcadia/FILBo: Lea Kaufman sobre ‘Ceremonias’ y hacer del cuerpo un templo de espiritualidad

CUESTIONARIO “PUNTUAL” FILBo, o preguntas para que el escritor escoja cuáles le mueven y, para nuestros lectores, comparta sus respuestas...

Su mejor memoria en una Feria del Libro (Bogotá u otra), y su mayor decepción o vacío… si lo ha habido. Como autora y como público… si son distintas.

No es una decepción. pero las Ferias del Libro, con tantas personas e información, me resultan abrumadoras, por eso me gusta ir varios días y tomarlo todo poco a poco para no agobiarme.