Cuestionario Arcadia/FILBo: Federico Falco sobre ‘Cielos de Córdoba’, un MUSEO OVNI y los matices de la vida familiar

¿CÓMO NACE SU NOVELA? (de qué inquietudes, episodios, momentos hechos o circunstancias…)

El puntapié inicial de Cielos de Córdoba fue un cartel que siempre veía cuando era chico y con mis familia nos íbamos de vacaciones a las sierras de Córdoba, en Argentina. Después de una curva, alto y entre los árboles, un cartel de chapa naranja descolorida que, en letras blancas y de imprenta, decía: MUSEO OVNI. Al lado podía entreverse una tranquera y un camino que subía haciendo una curva, pero no mucho más. Año a año, mi intriga crecía. Año a año pedía a mis padres que me llevaran a visitar el Museo Ovni y año a año me decía que sí, que después, que ya nos íbamos a organizar.

Nunca puse un pie en ese lugar y supongo que eso contribuyó para que empezara a fantasear con cómo sería el museo, quién lo atendería, quién lo habría fundado, qué objetos o láminas mostrarían en sus vitrinas y paredes. Muchos años después, en unas vacaciones con amigos volví a pasar por el lugar, el cartel seguía allí y en ese momento me pareció que ya no valía la pena hacer la visita, que tranquilamente podía sentarme y escribir lo que había imaginado a lo largo de tanto tiempo. Así aparecieron Tino y su papá y así, de a poco, empezó a crecer la historia.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ? Cuéntenos sobre LA ESTRUCTURA DE SU NOVELA, LAS Reescrituras y las reLECTURAS Y la EDICIÓN… ¿qué tanto fluyó, qué tanto se transformó este trabajo en el proceso?

Como siempre me suele pasar, escribí Cielos de Córdoba a lo largo de varios años, abandonando y retomando el texto de tanto en tanto. En algún momento fue una novela mucho más larga, con varias líneas narrativas que corrían en paralelo. Pero, por alguna razón, sentí que no funcionaba. Entonces deseché partes enteras, eliminé personajes y volví a escribirla haciendo foco en Tino y, ahí sí, encontré el rumbo y el corazón de la novela.

SOBRE SU RUTINA DE ESCRITURA: o detalles de cómo hace usted lo que hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, escrito en papel, directo en computador, cuánto la/lo estresa, la/lo tranquiliza, o la/lo pone en la frecuencia en la que lo pone…

Escribo por la mañana, dos o tres horas, trato de hacerlo todos los días, menos los fines de semana. Una buena parte de ese tiempo tiene que ver con ordenar y reescribir notas que fui escribiendo en cualquier momento, cuando se me ocurren, en general en el celular. Hace años que ya no escribo a mano: escribo o en el celular o en la computadora.

Nunca planifico ni tengo idea de lo que va a pasar. Una de las cosas que necesito es “pasar” mucho tiempo con los personajes, es mi manera de conocerlos. Entonces mi escritura los acompaña en su hacer: desayunan, viajan, hacen las compras. Así, de a poco, van tomando cuerpo, van apareciendo sus historias. Después la vida misma me va nutriendo: lleno los huecos con frases que escucho en alguna conversación en la fila del supermercado, o algo que pensé en algún momento, alguna idea que me obsesiona y se quedó dando vueltas en mi cabeza.

SOBRE SU RUTINA DE LECTURA: o detalles de cómo, cuándo, dónde lee, sobre qué lee y por qué, y sobre si se puede leer todavía para escapar del mundo “real” siendo escritor… (¿lee solo en papel o lee en kindle también?)

Siempre leo dos o tres libros al mismo tiempo. Y trato de leer en todo momento. Desde hace unos meses me propuse no pasar más de una hora por día en redes sociales. Entonces, cada vez que tengo el impulso de agarrar el celular, me freno y agarro un libro. Leo de todo. Mucha narrativa y mucha poesía. Naturalmente leo muchos cuentos, un poco por trabajo (para una colección de libros de cuentos que armamos con la editorial argentina Chai) y un poco por que me gustan. Últimamente estoy leyendo mucha novela, tal vez porque en verano es más fácil entregarse a las tramas largas. Y siempre tengo a mano un o dos de poesía. Siempre que puedo, prefiero leer en papel. Utilizo el Kindle en viajes o para textos que no podría conseguir en papel.