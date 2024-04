Sobre la inteligencia vegetal y ver a las plantas por lo que son, una larga charla con Paco Calvo, autor de ‘Planta Sapiens’

Las plantas, plantea Calvo, no son entes pasivos, no son decoración. Sienten a su manera y tienen mucho por enseñar si se las respeta por lo que son. ¿Son inteligentes?, asegura que sí. No tienen cerebro ni se mueven como nosotros, pero la ciencia que comparte ha descubierto que pueden aprender, recordar, comunicarse, reconocer a sus iguales, evaluar riesgos y tomar decisiones. Tienen, básicamente, personalidad.

P.C.: No, ¿sabes por qué? Porque hasta ahora mi trabajo universitario era de publicaciones académicas. O sea, yo no estaba en el circuito de la literatura de divulgación científica. Este Planta Sapiens es, de hecho, el primer libro que saco para el público en general. Nunca he hecho una Feria del libro, esta será mi primera vez.

P.C.: Esta es una lucha que no va a terminar nunca. Lo digo por una razón, porque en principio no pasa nada porque tengamos un interés específico o que la atención se nos vaya a unos organismos y no a otros. O sea, eso de alguna manera es natural. Sí. Es natural que vivamos en una determinada escala temporal y aquello que encaja con nuestra escala temporal de observación...

Entonces, fíjate que incluso cuando creemos que ya las apreciamos, seguimos perdiéndonos lo más importante. Porque puedes acabar apreciando las plantas, pero todavía entenderlas como meros objetos, y no como sujetos, no como agentes. Entonces, el trabajo no es simplemente darte cuenta que ahí hay plantas, porque puedes tratarlas como una piedra o una roca. Y no. El trabajo es darte cuenta de que hay plantas como agentes.

Y hHay gente que piensa, “Oye, qué suerte tienes de que, en el sentido institucional, tu universidad o tu facultad te permiten trabajar con plantas siendo filósofo”. Lo dicen como si me dejaran hacerlo a pesar de no ser biólogo vegetal. Y la respuesta es, “No, no, no, nos estamos equivocando”. O sea, no es que yo pueda hacer lo que estoy haciendo a pesar de no ser biólogo vegetal. Es que hago lo que estoy haciendo gracias a que no lo soy.

Si yo fuese biólogo vegetal, no podría estar haciendo lo que hago. Si tú te vas a un departamento de biología o de fisiología vegetal, ellos no se preguntan si una planta puede aprender como el perro de Pavlov, o si una planta puede memorizar, o si una planta puede anticipar el futuro… El tipo de preguntas que nos hacemos, si te das cuenta, son preguntas sobre la psicología vegetal, no sobre la fisiología vegetal. Entonces, si tú te vas a una facultad de biología pues te van a explicar los detalles de la fotosíntesis, de la respiración celular, de cómo los estomas se abren y se cierran para regular la transmisión o el tráfico de gases, lo que sea, cualquier detalle fisiológico. Pero, ¿se les va a escapar? No es que lo respondan o lo contesten desde otra perspectiva, es que ni se lo plantean.

Si te vas a una facultad de psicología, van a decir: “Bueno, la psicología puede estudiar la memoria, los procesos de atención, de aprendizaje humanos. Y, en el mejor de los casos, en psicología comparada, la contrasta con la de otras especies animales”. Nunca se van a salir del reino animal, porque asumen por defecto que si no tienes neuronas, si no tienes cerebro, si no tienes sistema nervioso central, no hay por qué considerarte.

P.C.: La clave de la cuestión a nivel editorial fue dar con la necesidad de incorporar a una especialista en comunicación como es Natalie Lawrence. Porque, como te decía, yo provengo del mundo académico. Y en el mundo académico, escribir un libro es otra cosa; un libro académico, no de divulgación. Entonces, en la universidad, los profesores estamos acostumbrados a escribir, artículos científicos, libros académicos, para un lector académico especializado. Y de repente te das cuenta, y para mí esto ha sido un ejercicio muy útil, te das cuenta de que tener que hablar para tu vecino de escalera o para tu vecino del quinto piso, hablar para el que no es especialista requiere no bajar el nivel, de hecho, requiere subirlo.

P.C.: Doy charlas sobre Planta Sapiens a todo tipo de públicos, a públicos especializados también. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es que no he encontrado todavía ningún tipo de público en el que no resuene de alguna manera la tesis central del libro, que no encuentre una manera de llevar el mensaje a su terreno.

P.C.: Por eso, el último capítulo, que se llama Green Robots , es un capítulo en el que hablamos, literalmente, de robots que crecen. Hablamos de construirlos, de hacer robots que exploren el terreno circundante a través del crecimiento, no a través de la locomoción. Y te he comentado esos dos campos solo por irme a los más técnicos. Ingeniería, robótica... Pero, literalmente, cualquier campo. ¿Cómo no te vas a preocupar desde la perspectiva de la ética? Si trabajas en cambio climático, ¿cómo no te vas a preocupar por el tratamiento que le damos a las plantas que nos proporcionan el oxígeno? Si trabajas en las artes y en las humanidades también, porque siempre pensamos que esto es ciencia para científicos y no lo es.

P.C.: Exactamente. Lo más gratificante que yo he encontrado cuando comparto las experiencias tanto de la producción del libro como de las tesis que defendemos es que no hay campo en el que no encuentres una respuesta de aceptación y de incorporación del material.

P.C.: Sí. Bueno, pero no por el hecho de que hagan de altavoz o de por “que hablen de ti aunque sea para mal”. No es porque te puedan dar publicidad, sino porque es necesaria la crítica. O sea, no podemos caer en esa zona de confort de decir, “Ah, bueno, por aquí no me atacan, pues me quedo por aquí”. Hay que enfrentarse a la crítica en el sentido intelectual. La crítica es sana, es necesaria. O sea, que yo no rehúyo de ella. En el prefacio digo que el libro está dirigido tanto a los detractores y escépticos de las tesis de la inteligencia vegetal como dirigido a los defensores a ultranza de las mismas tesis. Y ambos me preocupan.