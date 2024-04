Cuestionario Arcadia/FILBo: Jarol Ferreira sobre ‘Las Killer Gringo’, la fiesta y el exceso en la Costa colombiana

Su obra visual ha recibido diferentes reconocimientos en exhibiciones realizadas en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Riohacha. Y ahora, la gente se encuentra con las letras de su primera novela, reeditadas y recargadas con capítulos nuevos, una muerte y una banda sonora. En su novela, Ferreira no se guarda nada. Tampoco lo hace respondiendo nuestro cuestionario.

CUESTIONARIO “PUNTUAL” FILBo 2024, o una parrilla de preguntas para que el escritor escoja cuáles le mueven y, para nuestros lectores, comparta sus respuestas…

Su mejor memoria en una Feria del Libro (Bogotá u otra), y su mayor decepción o vacío… si lo ha habido. Como autor y como público… si son distintas.

Recuerdo especialmente la FILBo 2015. Esa vez fui invitado por el fondo de cultura de La Guajira y el único compromiso que tenía era disfrutar la feria al máximo. “La idea es que te comas la feria”, me dijo el organizador de la visita. Me hospedé en un hotel cerca de Corferias y estuve tres días viviendo adentro de la FILBo. Llegaba temprano y salía cuando cerraban.

Mi mayor decepción cómo público fue darme cuenta de que no tenía suficiente para llevarme los libros que me gustaban, y debí conformarme con uno o dos. Como autor, más que una decepción, me llevé el aprendizaje de que son pocos los visitantes del pabellón de “las regiones”.