Guía básica FILBo 2024: los eventos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que no se puede perder

Martes 16 de abril

Satoshi Kitamura : Un universo entre la imaginación y la realidad

Miércoles 17 de abril

Inauguración de la FILBo 2024 en Corferias.

Jueves 18 de abril

Jorge Carrión y otros protagonistas: Foros del libro sobre Inteligencia Artificial

Irene Vallejo - Alguien habló de nosotros

Hernando Gómez Buendía - La verdadera historia de Colombia

Performance de Spoken Word con Luiza Romão

La relatividad de los lugares: el Japón de Muriel Barbery y el de Satoshi Kitamura.

Viernes 19 de abril

Lanzamiento de El paréntesis de Gutenberg

Andrés Oppenheimer - Cómo salir del pozo

Sábado 20 de abril

Mario Mendoza - Los vagabundos de Dios

Paco Calvo - Inteligencias no humanas: una visión más realista del planeta

Jarol Ferreira - Las Killer Gringo

Laila Abu Shihab Vergara - Conversaciones fuera de la catedral

Domingo 21 de abril

¿Por qué sentimos fascinación por lo perturbador y el terror?: Dos escritores del género lo analizan

Arturo Alape (1938-2006) - El cadáver insepulto

Juliana Pacheco - Un lugar en el mundo

Lecciones que germinan: lo que dicen la filosofía y la ciencia contemporánea sobre las plantas

Velia Vidal Romero - Diez lunas para una espera

Pablo Navarrete - Plegarias del pueblo muerto: El Aro del autor

Lunes 22 de abril

Las lecciones de las plantas

Jueves 25 de abril

Eduardo Sacheri - El funcionamiento general del mundo

Laura Ardila - La Costa Nostra

Daniela Catrileo - Chilco

Viernes 26 de abril

Agustina Bazterrica - Las indignas

Mariana Matija en FILBo

El valor del silencio - Sesión de meditación con Pablo d’Ors

Rosa Montero - Lo normal es ser raro

Andrea Cote - Fervor de tierra, poesía reunida

Sábado 27 de abril

Charla/taller sobre periodismo científico para niños y niñas - Así fue que conocí el fin del mundo

Marta Orrantia - Juego de té

Ciclo Vorágine - La Vorágine y El corazón de las tinieblas: diálogo entre dos ‘novelas de la selva’

Benito Taibo - Cuatro veranos del escritor

Manuel Rodríguez Becerra - Presente y futuro del medio ambiente en Colombia

Domingo 28 de abril

Lea Kaufman - Ceremonias

Pablo Montoya - Marco Aurelio y los límites del imperio

Pablo d’Ors, Santiago Beruete, Catalina Navas - La dimensión espiritual de la naturaleza

Juan Álvarez - Recuperar tu nombre

María Fernanda Cardona Vásquez - Maternidades imperfectas

Nobara Hayakawa - La voz de las piedras

Lunes 29 de abril

Ramiro Sanchiz, Simón López Trujillo, Vanessa Londoño - LOS HONGOS COMO METÁFORA

Martes 30 de abril

Mariana Osorio Gumá - Hablemos de violencia

Santiago Posteguillo - Maldita Roma

Sobe su obra, dice el autor español: “Siempre he querido escribir sobre Julio César. Desde pequeño, desde aquel viaje de infancia a Roma con mis padres cuando tenía seis años. Entonces aún no sabía qué suponía escribir, pero aquel mundo de la antigua Roma me apasionaba. (…) Yo siempre he querido escribir sobre César, pero sentía que debía merecer escribir sobre él. Sólo después de Escipión, Trajano y Julia, de dos trilogías y una bilogía, sólo después haber escrito más de 7.000 páginas sobre la antigua Roma, sólo después de sentir que empiezo a tener una comprensión global del mundo romano, sólo entonces me he sentido con la capacidad suficiente para acometer el que, sin duda, será mi mayor desafío literario. (…) Realmente, Roma soy yo no es sólo una novela. Roma soy yo es el principio de un gran relato de largo aliento al que dedicaré los próximos diez años de mi vida en una intensa serie de novelas. Y es que narrar a César al completo, sin que se revuelvan los dioses romanos contra mí en sus templos, no requiere menos. El desafío literario ha empezado. Como diría alguien que yo me sé, Alea iacta est: La suerte está echada. César es mi particular cruce del Rubicón. No hay vuelta atrás”.