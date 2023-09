De esta manera se puede invocar al ángel de la guarda para pedir protección

¿Cómo se puede invocar al ángel de la guarda?

Oración para su ángel de la guarda

“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María”.

“Oh, ángel santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida: yo te doy gracias, santo ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo. Por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, glorioso protector mío. Defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial”.