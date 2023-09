El poderoso ritual para activar su ángel de la guarda

En el mundo, hay millones que no creen en ellos, pero también, hay otros tantos millones que consideran que siempre lo tienen al lado. En la mitad, se encuentran aquellos que buscan tener un encuentro más cercano con él, aunque no saben cómo hacerlo.

Luego de llamarlo, tendrá que quedarse callado durante un largo tiempo. Además, recuerde que para charlar con él tendrá que hacerlo en un espacio tranquilo y libre de ruido. Tenga en cuenta que su ángel de la guarda se comunicará con usted a través de sus pensamientos, así que si está en un lugar con exceso de sonidos, este no le permitirá saber qué es lo que le está diciendo.

Para hablar con su custodio, también debe tener en cuenta que sus sentidos deben estar muy despiertos. En muchas ocasiones, las personas desisten de esta clase de encuentros porque consideran que sus ángeles no les están hablando o no saben cómo hacer esa conexión.

En realidad, lo que está pasando es que no saben por qué canal están llegando los mensajes que ellos les envían. ¿Qué quiere decir esto? Una conversación con el ángel de la guardia no es igual a la que usted puede tener con otra persona. Así que, por lo general, ellos envían las respuestas a sus dudas a través de sus pensamientos o de mensajes codificados como una pluma, una frase en un libro o la lluvia .

Contactar a los ángeles de la guarda no es difícil, pero requiere de tiempo. | Foto: Getty Images

Además de lo anterior, recuerde también que debe activar su imaginación. Y es que, por si no lo sabía, cuando esta se encuentra a flor de piel, es más fácil tener una visión clara de su ángel.

“Luego de llamar a tu ángel, relájate en un lugar cómodo y cierra los ojos. Si lo deseas, puedes hacerle una pregunta antes de comenzar la relajación. Deja que las imágenes mentales fluyan. Mantén la atención en las imágenes sin controlarlas. Durante este proceso, estarás permitiendo que tu ángel entre en tu imaginación y se manifieste”, asegura el libro Kabbalah and the Power of Dreaming.