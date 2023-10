El poderoso arcángel que cuida a las personas enamoradas

Cabe mencionar que Chamuel no solamente es invocado para pedir por una relación amorosa. También se le puede llamar en momentos de soledad, cuando el amor propio falta. Si usted es de esas personas que necesita volver a amarse y creer en sí mismo, sin duda, puede recurrir a este arcángel.

La oración de Chamuel para pedir por el amor

“Amado arcángel Chamuel, ángel del amor puro y desinteresado, te pido que me guíes en mi búsqueda de amor y felicidad.

Ayúdame a superar los obstáculos que puedan estar impidiendo que el amor entre en mi vida y a sanar las heridas emocionales que me impiden amar y ser amado.

Te ruego que me ayudes a encontrar a mi alma gemela, aquella persona que me complementa y me hace feliz.