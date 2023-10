Poderosa oración a San Miguel Arcángel para atraer el amor

La oración es la manera que usan muchas personas creyentes para comunicarse con Dios y los seres de luz del universo para pedir por diferentes cosas, entre ellas, la salud, el trabajo, la familia y el amor. Aunque no se tenga una hora exacta o momento preciso sobre cuándo orar, es importante tener claro el propósito de lo que se está pidiendo.

Si usted está en busca del amor y quiere pedir intervención para que alguien bueno llegue a su vida, o si por el contrario desea que alguien vuelva, aquí le tenemos algunas oraciones a San Miguel Arcángel que puede poner en práctica según el portal santasoraciones.com.

Para encontrar el verdadero amor:

“¡Oh, poderoso Arcángel San Miguel! Príncipe celestial, glorioso vencedor, mi ángel de la guarda, en esta ocasión acudo a ti para solicitar tu ayuda.

Te pido de una forma humilde que puedas escuchar mi oración y mis ruegos, para que puedas ayudarme a poner mi corazón en paz.

Mi alma está inquieta, motivo por el que en esta ocasión con estas palabras sinceras espero que me puedas ayudar. San Miguel, tu eres mi protector y en ti busco refugio cuando no tengo a quién más acudir. Te pido con todas mis fuerzas y con toda mi humildad que me puedas ayudar para alejar las penas que afectan a mi corazón, para que pueda conseguir el amor de (decir el nombre de la persona que quieres que se enamora de ti).

Oh príncipe de los cielos, mi protector. Por favor no me abandones en esta situación, te pido que con tu amor consigas ayudarme para que el amor de esa persona pueda regresar a mi vida.

Mi arcángel, te pido que escuches mi voz, que no me abandones y que puedas traer a (decir nombre de la persona) lo más pronto posible de regreso a mi vida. Necesito que su corazón este conmigo, porque mi corazón sufre mucho por no poder tenerlo.

Tú que eres un vencedor de la batalla de los cielos, por favor, confío en ti la tarea para que el amor de esa persona pueda regresar a mi vida. Te alabo, te adoro y te proclamo, Arcángel San Miguel, tu que ayudas a las personas que tienen males del corazón”.

Para pedir por la protección y un buen amor:

“Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración para que me puedas ayudar a sanar los problemas del corazón.

Mi arcángel, mi príncipe celestial, te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. No te pido mucho, solo te pido que (decir lo que deseas aquí).

El amor no siempre es fácil y puede ocasionarnos problemas del corazón, por lo que mi corazón está sufriendo todos los días. Por esto te pido tu ayuda, ya que tu eres conocido por poder superar los problemas que tanto nos afectan.

Arcángel San Miguel, te pido que escuches mi oración y que me ayudes, ya que no soporto vivir con tanto dolor.

Sé que no permites que tus seguidores sufran con tanto dolor, que ayudas a las personas que realmente lo merecen. Por eso espero que me puedas ayudar para terminar este sufrimiento”.

Para que un antiguo amor regrese:

“Arcángel San Miguel, tú que eres mi ángel de la guarda y que me has ayudado en todos los momentos difíciles de mi vida. En esta ocasión te pido que con humildad escuches esta petición que tengo para ti.

No puedo vivir sin (decir el nombre de la persona) y deseo que utilices los grandes poderes de esta oración para que me lo puedas devolver.

Necesito de tu presencia, porque de lo contrario mi vida no tendría sentido.

La única forma con la que puedo sanar mi corazón es estando con (decir nombre de la persona), estando con sus brazos a mi alrededor, sintiendo su boca en mis labios y sintiendo todo su afecto.

Arcángel San Miguel, mi príncipe celestial, por favor haz que (decir nombre de la persona) pueda estar a mi lado desde hoy, que sienta una gran pasión y afecto por mí, que me quiera más que nunca.

Por favor, te pido que me traigas a (decir nombre de la persona) de vuelta, que esté arrepentido de haberse ido y que sea la persona que me pueda hacer feliz.

San Miguel, por favor escucha mi oración y mi voz. Escucha esta humilde petición que te estoy haciendo.

Mi ángel de la guarda, te espero que me puedas ayudar para que este sufrimiento que siento pueda llegar a su fin”.