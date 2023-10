Tres oraciones para dejar las adicciones a las drogas y al alcohol

Oraciones para dejar las adicciones

“Mírame, Dios mío, no merezco Tu Misericordia, mi Redentor, pero la Sangre que derramaste por nosotros me da la esperanza de alcanzarla. Muy a menudo Te he ofendido, me arrepiento y he caído otra vez en el mismo pecado. Dios mío, quiero alejar estos defectos y serte fiel. Pongo toda mi confianza en ti. Recurriré a ti instantáneamente cuando esté tentado. Hasta ahora he confiado en mis promesas y resoluciones, y he descuidado encomendarme a ti en mis tentaciones. Esta ha sido la causa de mis repetidas fallas. A partir de hoy, mi Señor, sé Tú mi fuerza y así podré hacer todo, porque “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Amén”.