Por este motivo se debería rezar antes de ir a dormir

A pesar de que a veces no se sabe qué decir, hay una serie de oraciones que pueden funcionar y dar una mano para que fluyan las cosas.

Oraciones para antes de dormir

1. En esta hora vespertina de mi día, Señor, me dirijo a ti en este breve momento de paz. Al terminar el día, te doy gracias y te pido Tu bendición para mí y para mis seres queridos. Concédenos la paz en el balance de este día y de todos nuestros días. Amén.

2. Dios que hiciste la noche y el día, mientras el sol se pone y la oscuridad llena el cielo, te pido Tu gracia para recordar que no importa lo oscuro que haya sido mi día o lo temeroso que esté de lo que me depare el mañana, Tú siempre iluminarás mi vida y este mundo.

Que mantenga mis ojos abiertos a las muchas maneras en que me bendices. En Tu nombre te lo ruego. Amén.

3. Me retiro a Ti, Padre celestial, cuando se acerca el final de mi día. Mi día no fue fácil, rara vez lo es. Pero me consuela recordar mi día y reconocer Tu presencia a mi lado.