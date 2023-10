Al santo que se le debe rezar para encontrar a una mascota perdida

Durante su estadía en el norte italiano, San Roque contrajo el virus de la Peste Negra, lo que llevó a que tomará la decisión de irse a un bosque para que nadie lo visitará y no propagar la enfermedad. Sin embargo, recibía el acompañamiento de un perro que le llevaba un pan de la mesa de su amo todos los días.

Cuando se recuperó, se dedicó a cuidar a los enfermos en los hospitales y le daba atención a los animales que necesitaban algún tipo de ayuda. Al ser considerado defensor de los perros, de allí sale el popular refrán: “San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me toque”.