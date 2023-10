El poderoso salmo para sanar el cuerpo y el alma de una persona enferma

Normalmente, cuando se presenta esta situación, los familiares son las personas que tienden a sufrir más, pues hay cierta impotencia de no saber qué hacer para que esa persona se recupere. Sin embargo, los fieles creyentes acuden a poderosas oraciones y salmos para encomendar no solo la salud de una persona, sino también su alma .

Salmo 41

Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen; contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él; y el que cayó en cama no volverá a levantarse.

Más tú, Señor, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre.