Emmy 2019: estos son los ganadores de los premios de la televisión de Estados Unidos

"Esto ya está siendo ridículo", dijo en su discurso la actriz y guionista británica Phoebe Waller-Bridge, que no solo conquistó en la categoría de Mejor serie de comedia, sino en Mejor guion de una serie de comedia y Mejor dirección de una serie de comedia.

Además, Waller-Bridge se regocijó también al ver ganar a Jodie Comer como Mejor actriz protagonista de una serie dramática por la serie Killing Eve, de la que la primera es creadora.

Por su parte, otros británicos como John Oliver y Ben Whishaw también fueron galardonados.

En la categoría de miniserie, la arrasadora fue Chernobyl, que se impuso sobre la también reconocida When They See Us en la categoría de Mejor Miniserie y recibió otros galardones por Mejor dirección y Mejor guion de una miniserie.

"La televisión nunca ha sido tan jodidamente buena", dijo el premiado actor de Breaking BadBryan Cranston, uno de los encargados de amenizar el breve inicio de la ceremonia, junto con Ben Stiller y el comediante Anthony Anderson.

Los Emmy se celebraron este domingo en el teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles.

El drama épico Game of Thrones, que llegó a su fin el pasado mayo, recibió el número récord de 32 nominaciones. La serie ganó en la categoría considerada como la más relevante de la premiación, Mejor serie dramática.