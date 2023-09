Esta es la oración para conseguir el trabajo de sus sueños

Es por esto que, muchas personas viven situaciones desesperadas tras no poder darle a sus familias la calidad de vida que desean. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Dios no abandona a sus fieles seguidores, menos en sus malos momentos.

Oración para conseguir un trabajo que le cambie la vida

Señor bendito y piadoso, una vez más me dirijo a Ti con todo lo que soy y todo lo que tengo, mi bendito Padre, porque sé que me escuchas como ese hijo amado que soy yo para Ti. Hoy tengo una angustia en mi alma, una necesidad que no me permite seguir adelante, por eso hoy vengo a abrir mi corazón delante de ti y te pido con mucha fe, que me guíes y me ayudes a encontrar un buen trabajo.