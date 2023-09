Potente oración para conseguir trabajo mucho más rápido

La búsqueda de empleo no es un proceso sencillo para todos. Factores como la formación académica, la experiencia laboral y las cualidades de cada candidato son variables importantes en el análisis y hacen que las compañías prefieran a ciertos aspirantes sobre otros.

En efecto, cuando de buscar trabajo se trata, la paciencia es una virtud clave. No obstante, en vista de que no todas las personas tienen las mismas necesidades, es probable que algunas lo requieran con mayor celeridad.

Oración a San Pancracio para conseguir trabajo

Tú San Pancracio, que eres muestra de humildad y entrega, desde muy joven te decidiste encontrarte con Dios, nos has enseñado que el trabajo es el origen de la riqueza, tu desprendimiento de lo material te ha hecho un ser muy especial, siempre tuviste dispuesto para ayudar a los humildes, a los pobres que no tenían nada.

Bendito San Pancracio, acudo a ti para pedirte que me ayudes, necesito conseguir un buen empleo que sea digno y acorde con mis conocimientos, esto me tiene desesperado porque tengo deudas y obligaciones que debo enfrentar, son muchas mis necesidades, que con un buen empleo las podrás resolver, te pido que en estos momentos me des tu valiosa ayuda.