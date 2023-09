Oración de adoración al Santísimo Sacramento del altar

¿Qué es el Santísimo Sacramento del altar?

Adoración al Santísimo Sacramento del altar

“Eterno Padre, yo te agradezco porque tu infinito amor me ha salvado, aun contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí.

La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria.

Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas.

¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.