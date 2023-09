Cinco oraciones y devociones para honrar a la Virgen María todas las mañanas

Una de las maneras más efectivas para establecer una comunicación directa entre Dios y sus fieles se da a través de la oración , un poderoso mecanismo con el cual la conexión espiritual del Cielo y la Tierra se pueden dar sin recurrir a extrañas prácticas como la santería, actividad que no es permitida por el cristianismo con base en los numerosos decretos pactados siglos atrás.

María: una figura irremplazable

El amor incondicional y la intercesión que la Virgen María le ofrece a cada uno de los hijos de Dios la han catalogado como “Reina universal de todo lo creado”, por lo que su figura y papel en el cristianismo ha sido, y sigue siendo, tan importante , que no se puede realizar algún acto religioso sin invocar su compañía.

Así como el Ángel de la Guarda tiene una oración ideal para poder venerarlo en las mañana, la Virgen María cuenta con varias oraciones para suplicar por su presencia durante todo el día como lo promulga el portal especializado Oraciones y Devociones . A continuación se enumeran varios de los rezos más poderosos para dedicarle a la Madre de Dios al comenzar el día los cuales se deben realizar con mucha fe y en un espacio propicio para que la conexión espiritual entre la Virgen María y el creyente no se vea perturbada:

“Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía”.

“¡Oh Señora mía, oh Madre mía!, yo me ofrezco enteramente a Vos y, en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén”.